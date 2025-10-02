Entra nel vivo il campionato di Serie C, che ci propone tante sfide interessanti. Tra queste, sabato 4 ottobre alle ore 14:30 spicca la gara tra l’Ascoli e il Bra. Sulla carta è Davide contro Golia, con i padroni di casa che partono nettamente favoriti al netto della disparità tra i valori delle due rose. Gli ospiti, ad ogni modo, proveranno a sovvertire i pronostici per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Ascoli-Bra GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Serie C, Ascoli-Bra: diretta tv e streaming LIVE del match
Dove vedere Ascoli-Bra in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida del campionato norvegese direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. E' possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ascoli-Bra in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 252 e in streaming su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Terzo posto in classifica per l’Ascoli ad una sola lunghezza dalla vetta: i bianconeri fanno sul serio e puntano alla promozione diretta che significherebbe ritorno in B dopo un solo anno di purgatorio. Per raggiungere l'obiettivo servirà costanza di prestazione e di risultati, a partire dalla prossima insidiosa sfida. Il Bra, invece, sta vivendo la sua prima stagione in Serie C da neopromossa: nonostante la buona solidità difensiva, sono arrivati soltanto 5 punti e un magro diciassettesimo posto in classifica. Per aumentare le reti segnate la squadra si affida al bomber Sinani, eroe dell'ultima vittoria per 2-1 con una doppietta nei minuti di recupero ai danni della Guidonia Montecelio.
Le probabili formazioni di Ascoli-Bra—
Ascoli (4-4-2): Vitale, Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai, Damiani, Brentan, D'Uffizi, Pinna, Silipo, Chakir. Allenatore: Francesco Tomei
Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò
© RIPRODUZIONE RISERVATA