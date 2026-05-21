La partita tra Ascoli Calcio 1898 FC e Catania FC, valida per il primo turno dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:00 allo stadio Del Duca. L’Ascoli arriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 contro il Potenza ed è ancora imbattuto nei playoff, con una vittoria e un pareggio. Il Catania, invece, ha avuto un percorso più complicato, con due pareggi e tre gol subiti.

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I precedenti recenti mostrano grande equilibrio: nelle ultime cinque sfide l’Ascoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, anche se l’ultimo confronto è stato vinto dal Catania per 2-1. I due allenatori, Francesco Tomei e Domenico Toscano, dovranno gestire al meglio la pressione di una gara decisiva per il proseguimento della stagione.

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Ternana-Pianese

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