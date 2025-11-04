Altro turno del girone B di Serie C che, tra le numerose gare in programma, ci offre venerdì 7 novembre alle ore 20:30 la sfida equilibrata tra Ascoli e Gubbil , con entrambe le compagini in cerca di punti importanti per muovere la classifica: i padroni di casa partono favoriti, ma non è da sottovalutare il possibile colpo esterno che potrebbe sovvertire i pronostici. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Ascoli-Gubbio. Scopri dove vedere Ascoli-Gubbio in diretta streaming gratis su Bet365 .

Padroni di casa terzi in classifica con 27 punti conquistati finora: la rincorsa al primato è ancora possibile, ma servirà evitare passi falsi per evitare di compromettere l'ottimo percorso fatto finora in stagione. Gli ospiti invece si trovano all'ottavo posto, in piena zona playoff, con 17 punti collezionati. Ascoli-Gubbio promette quindi di essere una gara ricca di spunti e abbastanza interessante.

Dove vedere Ascoli-Gubbio in diretta tv e streaming live

La partita Ascoli-Gubbio sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Ascoli-Gubbio in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Ascoli-Gubbio in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.