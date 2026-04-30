Lo streaming gratis della gara di campionato Audace Cerignola-Crotone: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Playoff di Serie C: Crotone contro Audace Cerignola, domenica 3 maggio alle 20:00.
Il Crotone di Emilio Longo cerca riscatto dopo il pesante ko con il Latina, mentre il Cerignola di Vincenzo Maiuri arriva da cinque gare senza vittorie ma con segnali di reazione. Numeri difensivi preoccupanti per entrambe: gara aperta, dove equilibrio e nervi saldi faranno la differenza.
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