In Serie C non ci sono soltanto i playoff per decretare chi strapperà il biglietto per la Serie B. Infatti, lunedì 9 maggio ci sarà anche l'inizio dei playout. Alle 18:00 allo Stadio Attilio Bravi di Bra i padroni di casa affronteranno il Torres. Per scoprire come seguire la sfida di Serie C, continua a leggere l'articolo.

A differenza dei playoff, almeno nella loro prima fase, i play-out si disputano in gara andata e ritorno. La prima si terrà in casa del Bra, la seconda invece del Torres. La squadra piemontese ha concluso il campionato al diciottesimo posto con trentadue punti, conquistando una sola vittoria nelle ultime cinque partite del Gruppo B di Serie C. Leggermente meglio la stagione del Torres, che conta nel campionato di Serie C trentasei punti ma ha terminato il campionato con una sconfitta contro l'Arezzo per 3-1. Per questo doppio confronto, ad avere i favori dei pronostici è proprio il Torres. Segui la partita su Bet365 per scoprire chi riuscirà ad ottenere una posizione di vantaggio nel match di ritorno. Chi perderà, retrocederà insieme al Pontedera in Serie D.

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