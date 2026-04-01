Lo streaming gratis della gara di campionato Cantu-Sassari: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
La sensazione alla vigilia è che questa sfida dica molto più sulla solidità mentale delle due squadre che sul puro talento in campo.
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Cantù e Sassari arrivano infatti con lo stesso record, 7 vittorie e 16 sconfitte, ma con stati d’animo molto diversi dopo l’ultimo turno di Serie A. I brianzoli hanno ottenuto una vittoria netta contro Trieste, 97-76, mentre Sassari è uscita sconfitta dal proprio parquet contro Treviso, 103-108. La gara del 4 aprile al PalaDesio mette quindi di fronte due formazioni simili nei numeri, ma diverse nell’approccio alle partite.
Dal punto di vista statistico, Cantù viaggia a 85 punti di media e si distingue per una buona circolazione di palla con 18,9 assist a partita. Sassari produce leggermente di più in attacco, con 86,2 punti, ma concede 90,4 punti di media, dato che evidenzia una fase difensiva meno solida.
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