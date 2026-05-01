La sfida tra Casertana e Atalanta U23, valida per il primo turno dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 3 maggio 2026 alle ore 20 allo stadio “Alberto Pinto”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASERTANA-ATALANA U23 SU BET365

Il match sarà visibile in diretta TV e streaming su Bet365, permettendo di seguire la gara comodamente da qualsiasi dispositivo. La Casertana punta sull’esperienza e sul fattore campo, mentre l’Atalanta U23 si affida a gioventù, qualità e ritmo alto, in una sfida che mette di fronte due filosofie diverse.

Dove vedere Casertana-Atalanta U23 in diretta TV ed in streaming LIVE

La partita Casertana-Atalanta U23

sarà visibile in diretta streaming su Bet365

. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate:

sarà possibile seguire Casertana-Atalanta U23

in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale.

Casertana-Atalanta U23

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASERTANA-ATALANTA U23 SU BET365