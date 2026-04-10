Domenica 12 aprile 2026 andrà in scena un match importante nel Girone C di Serie C, con la Casertana FC che affronterà l’Audace Cerignola allo stadio Alberto Pinto. Le due squadre arrivano alla sfida con obiettivi differenti in questa fase del campionato.
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Serie C, Casertana-Audace Cerignola streaming: dove vedere la diretta
La Casertana occupa attualmente il quarto posto con 62 punti ed è intenzionata a rafforzare la propria posizione in zona play-off, mentre l’Audace Cerignola si trova al settimo posto con 52 punti e punta a ridurre il distacco dalle squadre che la precedono in classifica.
La formazione rossoblù sta attraversando un momento particolarmente positivo, come dimostrano i risultati recenti: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Un rendimento che evidenzia una squadra in fiducia e capace di mantenere continuità di risultati. Anche il fattore campo rappresenta un punto di forza: 11 successi su 17 partite disputate in casa confermano la capacità della Casertana di ottenere punti importanti davanti ai propri tifosi.
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