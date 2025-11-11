Novità per quanto riguarda il girone A di Serie C: la sfida tra Dolomiti e Inter Under 23 , inizialmente fissata per il giorno 15 novembre alle ore 14:30, è stata rinviata al prossimo mercoledì 3 dicembre alle ore 18:30 . Si tratta di una modifica sul palinsesto del campionato a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale durante la sosta. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Dolomiti-Inter Under 23. Scopri dove vedere Dolomiti-Inter Under 23 in diretta streaming gratis su Bet365 .

Padroni di casa che si sarebbero presentati a questa sfida al sedicesimo posto con soli 13 punti conquistati finora. Andare a punti sarebbe stato molto importante per muovere la classifica e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli ospiti, dal canto loro, hanno dimostrato di essere una squadra solida con i 22 punti collezionati che valgono la quinta posizione in classifica. La gara in questione, però. si giocherà nella nuova data di mercoledì 3 dicembre alle ore 18:30 , quando la situazione di entrambe le compagini potrebbe essere differente.

La squadra di casa Dolomiti dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 , cercando ordine a centrocampo e opportunità sugli esterni. L’ Inter Under 23 potrebbe optare per un 5-3-2 , puntando su solidità difensiva e ripartenze veloci. Questo al netto, ovviamente, di possibili squalifiche ed infortuni che potrebbero esserci avvicinandosi alla nuova data prevista, ovvero mercoledì 3 dicembre alle ore 18:30.

Dove vedere Dolomiti-Inter Under 23 in diretta tv e streaming live

