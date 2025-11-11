Novità per quanto riguarda il girone A di Serie C: la sfida tra Dolomiti e Inter Under 23, inizialmente fissata per il giorno 15 novembre alle ore 14:30, è stata rinviata al prossimo mercoledì 3 dicembre alle ore 18:30. Si tratta di una modifica sul palinsesto del campionato a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale durante la sosta. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Dolomiti-Inter Under 23.Scopri dove vedere Dolomiti-Inter Under 23 in diretta streaming gratis su Bet365.
La diretta streaming
Serie C, Dolomiti-Inter Under 23 rinviata: nuova data, formazioni e streaming
Padroni di casa che si sarebbero presentati a questa sfida al sedicesimo posto con soli 13 punti conquistati finora. Andare a punti sarebbe stato molto importante per muovere la classifica e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli ospiti, dal canto loro, hanno dimostrato di essere una squadra solida con i 22 punti collezionati che valgono la quinta posizione in classifica. La gara in questione, però. si giocherà nella nuova data di mercoledì 3 dicembre alle ore 18:30, quando la situazione di entrambe le compagini potrebbe essere differente.
Dolomiti-Inter Under 23: le probabili formazioni—
La squadra di casa Dolomiti dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2, cercando ordine a centrocampo e opportunità sugli esterni. L’Inter Under 23 potrebbe optare per un 5-3-2, puntando su solidità difensiva e ripartenze veloci. Questo al netto, ovviamente, di possibili squalifiche ed infortuni che potrebbero esserci avvicinandosi alla nuova data prevista, ovvero mercoledì 3 dicembre alle ore 18:30.
Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti
Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi
Dove vedere Dolomiti-Inter Under 23 in diretta tv e streaming live—
La partita Dolomiti-InterUnder 23 sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali.
