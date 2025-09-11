Per i tifosi di Foggia e Latina ma anche per tutti gli appassionati di Serie C, la gara dello Zaccheria sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Questo è l'unico modo di vedere Foggia-Latina gratis oltre a poter consultare anche in tempo reale le statistiche di squadra e dei giocatori oltre che le probabilità di vittoria. Un altro modo per vedere Foggia-Latina è quello di utilizzare Sky Sport sulla tua tv oppure NOW in streaming.

Verso Foggia-Latina, le statistiche pre partita

Pugliesi e ciociari hanno ottenuto gli stessi punti e lo stesso ruolino di marcia in queste prima 3 giornate, ovvero una sola vittoria e 3 sconfitte. Nello scorso weekend entrambe le formazioni hanno dovuto affrontare un ko: nello specifico il Foggia ha perso 1-0 in casa del Giuliano e il Latina 2-1 fra le mura amiche col Picerno. Interessante notare inoltre che con 7 e 8 goal subiti le due difese sono le più battute in questo inizio di Girone C. Nella scorsa stagione 0-0 a Latina all'andata e 1-0 Foggia al ritorno.