Domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 si affrontano Foggia Calcio e US Salernitana 1919 nel Girone C di Serie C, in una sfida importante ma con obiettivi molto diversi.

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Il Foggia è in piena difficoltà, 18° in classifica con 27 punti e una stagione segnata da risultati altalenanti e una difesa fragile. La squadra di Enrico Barilari fatica soprattutto in casa, dove ha raccolto pochi punti e diverse sconfitte.

Situazione opposta per la Salernitana, quarta con 66 punti e pienamente in corsa per le posizioni di vertice. Il gruppo guidato da Giuseppe Raffaele si distingue per un rendimento solido anche in trasferta e una buona capacità realizzativa.

La gara si preannuncia quindi sbilanciata sulla carta, ma resta comunque delicata per entrambe le squadre in questa fase decisiva del campionato.

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