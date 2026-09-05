Appena un gol subito nelle prime due giornate e quattro punti già conquistati rappresentano un biglietto da visita incoraggiante per una squadra intenzionata a ritagliarsi il proprio spazio nel Girone A. L'Ospitaletto ospiterà l'Arzignano Valchiampo domenica 6 settembre 2026 alle ore 21:00, in un confronto che mette in palio la possibilità di restare immediatamente agganciati alle posizioni più interessanti della classifica. GUARDA OSPITALETTO-ARZIGNANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Le due formazioni arrivano infatti all'appuntamento appaiate a quattro punti, sebbene attraverso percorsi differenti. L'Ospitaletto occupa la quarta posizione e ha mostrato soprattutto una notevole solidità, mentre l'Arzignano è nono e cerca maggiore incisività nella fase offensiva. Dopo appena 180 minuti le gerarchie sono naturalmente ancora tutte da costruire, ma vincere uno scontro diretto di questo tipo potrebbe rappresentare un primo segnale significativo. Prima del calcio d’inizio puoi valutare anche le altre possibilità offerte dai palinsesti sportivi: SU GOLDBET PUOI SCOPRIRE QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI LIVE, SU LOTTOMATICA PUOI VERIFICARE IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE, mentre VINCITÙ CONSENTE DI CONTROLLARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI HOFFENHEIM-DORTMUND. Tre opzioni da consultare per scegliere dove seguire l’evento prima del fischio d’inizio.

Dove vedere Ospitaletto-Arzignano in TV e streaming

Ospitaletto-Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 255. Il calcio d'inizio della sfida, valida per la terza giornata del Girone A di Serie C, è fissato per domenica 6 settembre 2026 alle ore 21:00. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso NOW e Sky Go, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili con i servizi.

Un’altra opzione da controllare è Bet365: una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, è possibile raggiungere la sezione calcio, selezionare la Serie C e cercare Ospitaletto-Arzignano Valchiampo tra gli incontri presenti nel palinsesto live. La programmazione e le condizioni previste per la visione possono subire variazioni, per questo è consigliabile effettuare un ultimo controllo poco prima del calcio d’inizio.

Come accedere allo streaming del match

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Ospitaletto-Arzignano tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Ospitaletto-Arzignano: data, orario e canali

Partita: Ospitaletto-Arzignano Valchiampo

Ospitaletto-Arzignano Valchiampo Competizione: Serie C 2026/27, Girone A

Serie C 2026/27, Girone A Giornata: 3ª

3ª Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Gino Corioni

Gino Corioni Diretta TV: Sky Sport 255

Sky Sport 255 Diretta streaming: NOW e Sky Go

Il momento dell'Ospitaletto: Quaresmini riparte dalla solidità

L'Ospitaletto ha cominciato il campionato con una vittoria e un pareggio, raccogliendo quattro punti nelle prime due giornate. Un avvio che premia soprattutto l'equilibrio trovato dalla squadra di Andrea Quaresmini, capace di realizzare tre reti e subirne solamente una. L'ultima giornata ha portato il pareggio per 1-1 contro l'AlbinoLeffe, risultato che ha confermato la capacità della squadra di rimanere dentro la partita anche quando non riesce a controllarla completamente. L'Ospitaletto sa infatti difendere con ordine e può diventare particolarmente pericoloso quando trova campo per ripartire.

Il prossimo passo sarà riuscire a sfruttare maggiormente il fattore casalingo. Contro un Arzignano che finora non ha brillato particolarmente lontano da casa, Quaresmini potrebbe chiedere ai suoi di assumersi qualche rischio in più nella costruzione offensiva senza però compromettere quell'equilibrio che rappresenta uno dei punti di forza di questo inizio di stagione.

Il momento dell'Arzignano: un agosto senza sconfitte

L'Arzignano Valchiampo si presenta alla trasferta contro l'Ospitaletto forte di un mese di agosto che ha fornito indicazioni decisamente positive alla squadra di Daniele Di Donato. I giallocelesti hanno infatti disputato tre partite ufficiali senza conoscere la sconfitta, tra Coppa Italia Serie C e campionato. Il primo appuntamento è stato quello del 15 agosto, quando al Dal Molin l'Arzignano ha superato 2-1 l'AlbinoLeffe conquistando l'accesso al secondo turno di Coppa Italia Serie C. Una vittoria che ha rappresentato il primo segnale positivo della nuova stagione.

Una settimana più tardi è iniziato il campionato. Sul difficile campo del Lecco, il 22 agosto, la formazione di Di Donato ha strappato uno 0-0, mettendo subito in evidenza una buona organizzazione difensiva e portando a casa il primo punto della nuova Serie C. Il salto di qualità è arrivato il 30 agosto contro la Pro Vercelli. Davanti al proprio pubblico l'Arzignano si è imposto 1-0, con Jacopo Romio autore della rete decisiva e del suo primo gol tra i professionisti. Il successo ha permesso ai veneti di chiudere agosto con quattro punti nelle prime due giornate di campionato, senza avere ancora subito una rete in Serie C.

Soltanto a settembre è arrivato il primo stop stagionale, peraltro senza una sconfitta nei tempi regolamentari: nel secondo turno di Coppa Italia contro le Dolomiti Bellunesi, l'incontro è terminato 2-2, prima dell'eliminazione dell'Arzignano ai calci di rigore. La trasferta contro l'Ospitaletto diventa quindi un altro test importante per capire fin dove possa spingersi la formazione di Di Donato. In campionato i giallocelesti sono ancora imbattuti e con la porta inviolata, numeri che rendono il confronto particolarmente interessante considerando che anche l'Ospitaletto ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate.

Probabili formazioni di Ospitaletto-Arzignano

L'Ospitaletto di Andrea Quaresmini dovrebbe affidarsi a Fratti tra i pali, con Casali, Nessi e Possenti tra i principali candidati per il reparto arretrato. In mezzo al campo dovrebbero trovare spazio Gualandris, Mondini, Messaggi e Panatti, mentre davanti Gobbi e Galuppini rappresentano due delle soluzioni principali a disposizione del tecnico. Restano in corsa per una maglia anche Cantamessa, Tigani e Ragnoli Galli.

Dall'altra parte Daniele Di Donato dovrebbe ripartire dall'organizzazione difensiva che ha permesso all'Arzignano Valchiampo di non subire ancora gol nelle prime due giornate di campionato. Vannucchi è il riferimento tra i pali, mentre nel reparto arretrato figurano Cariolato, Milillo, Bernardi e De Santis. A centrocampo le principali opzioni sono Bassi, Gatti, Lakti e Castegnaro, con Nanni e Mattioli candidati per il reparto offensivo. Da tenere in considerazione anche Romio, già decisivo in questo avvio di stagione.

OSPITALETTO: Fratti; Casali, Nessi, Possenti; Messaggi, Gualandris, Mondini, Panatti; Galuppini; Gobbi, Ragnoli Galli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Vannucchi; Cariolato, Milillo, Bernardi, De Santis; Bassi, Gatti, Lakti, Castegnaro; Nanni, Mattioli. Allenatore: Daniele Di Donato.