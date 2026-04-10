La Juventus Next Gen occupa attualmente il sesto posto in classifica con 48 punti e ha avuto un rendimento complessivamente positivo nel corso della stagione, con 13 successi, 9 pareggi e 11 sconfitte. La squadra allenata da Massimo Brambilla si è dimostrata particolarmente efficace nelle gare casalinghe, dove ha raccolto 9 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Il bilancio reti di 43 gol fatti e 41 subiti evidenzia una squadra leggermente più produttiva in attacco che solida in difesa, soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico.