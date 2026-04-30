Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Vis Pesaro: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Domenica 3 maggio allo Stadio Giuseppe Moccagatta va in scena il primo turno play-off di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro.
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Match che si annuncia equilibrato: i bianconeri proveranno a fare la partita con costruzione dal basso e ritmo alto, mentre gli ospiti si affideranno a difesa compatta e ripartenze rapide. Una gara secca, dove ogni episodio può risultare decisivo e dove il controllo del centrocampo sarà la chiave principale.
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