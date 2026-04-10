Serie C, Latina-Casarano streaming: dove vedere la diretta

La sfida tra Latina e Casarano , prevista per domenica 12 aprile 2026 alle ore 14:30 , si inserisce nel programma della 36ª giornata del Girone C di Serie C e mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi nella fase finale della stagione.

Il Latina occupa attualmente la sedicesima posizione con 36 punti ed è impegnato nella lotta per mantenere la categoria, cercando di aumentare il margine sulla zona retrocessione. Il Casarano , invece, si trova al nono posto con 50 punti e punta a consolidare la propria posizione per restare in corsa per un possibile accesso ai play-off.

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