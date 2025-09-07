Serie C, Latina-Picerno: dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Per gli appassionati di Serie C da quest'anno c'è un nuovo modo per vedere i match dei 3 gironi in streaming gratuito. Ecco le indicazioni per non perdersi Latina-Picerno.

Il weekend del girone C di Serie C si concluderà questa sera ma il Catania ha già messo le cose in chiaro infilando la terza vittoria su tre giornate e volando in testa in solitaria in attesa del risultato della Salernitana. In serata sarà poi il tempo delle ultime 3 gare del terzo turno fra cui Latina-Picerno. Il match dello stadio Domenico Francioni è in programma il 7 settembre alle ore 20,30 e sarà visibile sia in diretta tv che in diretta streaming.

Dove vedere Latina-Picerno in diretta TV e in streaming LIVE — Latina-Picerno, così come tutta la Serie C per questa stagione 2025/2026 sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. Un modo unico di vivere l'incontro visto che oltre alle immagini in diretta potrete anche anche restare aggiornati sulle statistiche minuto dopo minuto. Le alternative per vedere Latina-Picerno sono SkySport in tv e Now e Skygo per lo streaming ma tutte queste 3 opzioni prevedono un abbonamento a pagamento.

Latina-Picerno, come arrivano le due squadre al match — I nerazzurri padroni di casa hanno mostrato due volti opposti nelle prime due giornate, All'esordio è arrivato è arrivato il successo 1-0 contro l'Atalanta u23, ma nel weekend successivo i laziali sono crollati a Trapani con un perentorio 0-6 difficile da giustificare. Il team rossoblu invece ha offerto grande spettacolo sia nella prima che nella seconda giornata con due pareggi entrambi per 2-2 a Cerignola e in casa contro il Giuliano.

I tifosi del Latina chiedono il pronto riscatto

dopo lo 0-6 di Trapani.

Le probabili formazioni di Latina-Picerno — LATINA (3-4-2-1) - Mastrantoni; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, De Ciancio, Ciko, Porro; Quieto, Pannitteri; Ekuban. All. Bruno

PICERNO (4-2-3-1) - Summa; Veltri, Frison, Granata, Pistoiesi; Marino, Maselli; Pugliese, Energe, Esposito; Abreu. All. De Luca