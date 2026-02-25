La partita tra AC Perugia Calcio e ASD Pineto Calcio, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle 17:30, si presenta come un incontro molto interessante nel Girone B di Serie C. Le due squadre arrivano al match in condizioni di classifica differenti: il Perugia occupa attualmente il 17° posto, mentre il Pineto si trova in ottava posizione.
STREAMING
Serie C, Perugia-Pineto streaming gratis: dove vedere la diretta tv
I biancorossi umbri hanno raccolto finora 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, segnando 26 gol e subendone 33, a testimonianza delle difficoltà sia in fase offensiva sia in difesa. Il Pineto, invece, ha totalizzato 36 punti grazie a 9 successi, 9 pareggi e 8 sconfitte, con un rendimento più equilibrato tra gol realizzati e subiti, 33 da entrambe le parti.
Dove vedere Perugia-Pineto in diretta tv e streaming live—
La partita Perugia-Pineto sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Perugia-Pineto in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Perugia-Pineto in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.
