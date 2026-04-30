Lo streaming gratis della gara di campionato Pianese-Ternana: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Sfida delicata nel primo turno playoff di Serie C tra US Pianese e Ternana, in programma domenica 3 maggio alle 20:00.
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La Pianese arriva con maggiore fiducia dopo il recente 3-1 nello scontro diretto, mentre la Ternana è chiamata a reagire dopo un periodo complicato. I toscani, guidati da Alessandro Birindelli, cercano continuità, mentre gli umbri di Pasquale Fazio devono ritrovare solidità difensiva. Gara secca, tensione alta e nessun margine di errore.
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