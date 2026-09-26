“Non ci resta che… esserci!”. Per presentare la partita contro il Cerignola, il Picerno ha scelto sui propri social un'immagine di Massimo Troisi e Roberto Benigni in Non ci resta che piangere. Una citazione ironica, accompagnata da un'altra frase presa in prestito dal film, Sul fiorino ci stiamo ancora informando”, per chiamare i tifosi al Donato Curcio. E in effetti, per il Picerno, esserci sabato 26 settembre alle 17:30 contro l'Audace Cerignola conta parecchio. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, la squadra lucana torna davanti al proprio pubblico con la necessità di interrompere un periodo che stride con quanto riesce a produrre in attacco: dodici gol nelle prime sei giornate, ma anche dieci subiti. VEDI PICERNO-CERIGNOLA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Cerignola arriva al Curcio con caratteristiche quasi opposte. Segna meno, concede poco e ha incassato appena cinque reti dall'inizio del campionato. Picerno-Cerignola parte allora da qui: dalla voglia dei padroni di casa di tornare a sorridere e dalla solidità di una squadra che proverà a non concedergliene il motivo. Per seguire le partite in diretta puoi verificare gli eventi presenti sulle diverse piattaforme: VAI SU GOLDBET E CONTROLLA LE GARE DISPONIBILI LIVE, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA IL PALINSESTO DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre APRI VINCITÙ E CERCA LO STREAMING DI PICERNO-CERIGNOLA.

Picerno-Cerignola su Sky: il canale esatto e come seguirla online

si giocaallo, nella. La partita sarà trasmessa. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire tutti i novanta minuti sul canale dedicato, senza passare attraverso una trasmissione contenitore o una Diretta Gol. Per chi preferisce guardare la gara online sono disponibili. Sky Go consente agli abbonati Sky di seguire l'incontro sui dispositivi compatibili, mentre NOW permette di accedere alla programmazione sportiva prevista dal relativo pass anche senza un tradizionale abbonamento satellitare.

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Picerno-Cerignola: cosa sapere prima delle 17:30

Dodici gol non sono bastati: il Picerno paga tutto quello che concede dietro

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Cinque gol subiti raccontano il Cerignola meglio dello 0-0 con la Casertana

Il Picerno vuole ritmo, il Cerignola può aspettare: la partita nasce da questo contrasto

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Picerno-Cerignola, le probabili formazioni

Picerno-Audace CerignolaSerie C 2026/277ªsabato 26 settembre 202617:30Donato Curcio, PicernoIlarriva alla settima giornata cone quattro ko nelle ultime cinque partite considerando tutte le competizioni. L'ultimo è arrivato sul campo dell'Altamura, dove i lucani sono stati battuti 2-1. Il dato particolare riguarda proprio la produzione offensiva. Con, il Picerno viaggia alla media di due gol per partita. Numeri che normalmente dovrebbero accompagnare una squadra verso una classifica tranquilla, se non fosse per i dieci gol già incassati. La porta lucana è stata. Prima ancora di aumentare la produzione offensiva, quindi, il passaggio necessario sembra essere ritrovare quella compattezza che permetta di non dover continuamente rincorrere il risultato.L'arriva invece al Curcio dopo il pareggio senza reti contro la. Nelle ultime cinque giornate ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mostrando un rendimento meno lineare rispetto all'inizio di stagione. C'è però un numero che continua a distinguere gli ofantini:. La squadra ha costruito buona parte del proprio rendimento sulla capacità di rimanere dentro le gare anche quando l'attacco fatica a trovare continuità.il rendimento è stato più, con due sconfitte nelle ultime tre trasferte. Il 2-0 conquistato a Foggia ha però già dimostrato che il Cerignola sa interpretare bene anche partite nelle quali può lasciare maggiormente l'iniziativa agli avversari.La differenza più interessante potrebbe riguardare proprio il modo in cui le due squadre affronteranno i primi minuti. Giocando davanti al proprio pubblico e arrivando da tre sconfitte, ilavrà interesse ad alzare immediatamente. Ilnon avrà necessariamente la stessa necessità. La solidità mostrata nelle prime sei giornate permette agli ofantini di aspettare, chiudere gli spazi e provare successivamente a sfruttare quelli lasciati da un Picerno costretto a esporsi. Per i padroni di casa sarà quindi fondamentale non trasformare la voglia di reagire in fretta. I dieci gol già subiti suggeriscono che perdere equilibrio nel tentativo di attaccare potrebbe essere esattamente ciò che il Cerignola aspetta.Ildovrebbe mantenere buona parte della formazione utilizzata nell'ultima trasferta contro l'Altamura. Marcone sarà confermato tra i pali, con Gemignani, Bellodi, Del Fabro e Rillo a comporre il reparto arretrato. A centrocampo spazio a Nocerino, Bianchi, Franco e Virgilio, mentre Pugliese dovrebbe muoversi alle spalle di, principale riferimento offensivo. Resta da seguire la candidatura di Kanouté, che può rappresentare un'alternativa sulle corsie.

Anche il Cerignola dovrebbe ripartire dall'ossatura utilizzata nell'ultima giornata contro la Casertana. Viola sarà il portiere, mentre Cocorocchio, Gasbarro e Miranda formeranno il terzetto difensivo. Boccadamo e Vitale possono occuparsi delle corsie, con Cretella e Moreso nella zona centrale. Davanti, Vinciguerra e D'Orazio dovrebbero muoversi alle spalle di Gambale.

PICERNO (4-4-1-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Del Fabro, Rillo; Nocerino, Bianchi, Franco, Virgilio; Pugliese; Abreu. All. De Luca.

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Miranda; Boccadamo, Cretella, Moreso, Vitale; Vinciguerra, D'Orazio; Gambale. All. Catalano.