Lo streaming gratis della gara di campionato Picerno-Sorrento: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 si sfidano AZ Picerno e Sorrento Calcio nel Girone C di Serie C, in una gara delicata per la parte bassa della classifica.
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Il Picerno è al 14° posto con 39 punti e un rendimento altalenante, caratterizzato da diversi pareggi e qualche difficoltà difensiva. Anche il rendimento interno non è stato particolarmente brillante, con pochi successi e varie occasioni sprecate.
Il Sorrento segue subito dietro con 38 punti e una stagione complicata, soprattutto lontano da casa dove ha raccolto pochissimo. La squadra fatica a trovare continuità e risultati.
Una sfida quindi molto equilibrata e importante per entrambe, con punti pesanti in ottica salvezza e classifica finale.
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