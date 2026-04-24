Domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 si sfidano AZ Picerno e Sorrento Calcio nel Girone C di Serie C, in una gara delicata per la parte bassa della classifica.

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Il Picerno è al 14° posto con 39 punti e un rendimento altalenante, caratterizzato da diversi pareggi e qualche difficoltà difensiva. Anche il rendimento interno non è stato particolarmente brillante, con pochi successi e varie occasioni sprecate.

Il Sorrento segue subito dietro con 38 punti e una stagione complicata, soprattutto lontano da casa dove ha raccolto pochissimo. La squadra fatica a trovare continuità e risultati.

Una sfida quindi molto equilibrata e importante per entrambe, con punti pesanti in ottica salvezza e classifica finale.

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Picerno-Sorrento

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