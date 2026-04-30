Lo streaming gratis della gara di campionato Pineto-Gubbio: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Primo turno playoff di Serie C: Pineto Calcio contro Gubbio, domenica 3 maggio alle 20:00.
Il Pineto di Ivan Tisci arriva in difficoltà, con 0 vittorie nelle ultime 5 gare e reduce dal ko proprio contro il Gubbio. Gli umbri di Domenico Di Carlo, invece, si presentano con maggiore fiducia dopo il recente 2-0. Match da dentro o fuori, con inerzia e condizione che potrebbero fare la differenza.
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