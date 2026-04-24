Lo streaming gratis della gara di campionato Pontedera-Livorno: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Domenica 26 aprile 2026 alle 14:30, Pontedera e Livorno si affrontano nel 38° turno del Girone B di Serie C, in una sfida importante per entrambe ma con obiettivi diversi.
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Il Pontedera vive una stagione complicata: è penultimo con 20 punti e un rendimento casalingo fragile, con poche vittorie e diverse difficoltà. Situazione più tranquilla per il Livorno, undicesimo a quota 40, anche se il rendimento in trasferta resta un punto debole.
Entrambe hanno bisogno di punti in questo finale di campionato, motivo per cui si prevede una gara combattuta.
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