Scopri come seguire la gara Pontedera-Vis Pesaro in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Carmine Panarella 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 17:12)

Il girone B di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre lunedì 20 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Pontedera e Vis Pesaro in un match tutto sommato equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica salvezza.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Il match, in programma lunedì 20 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — Sia i padroni di casa che gli ospiti sono in un momento difficile: il Pontedera, con i suoi 8 punti, si trova al sedicesimo posto in classifica e rischia di ritrovarsi sempre più impelagato nella lotta per non retrocedere. Dall'altro lato il Vis Pesaro ha appena un punto in più ed è in una situazione molto simile. Per questa motivazione i tre punti in palio potrebbero dare una decisiva svolta alla squadra vincente in questo momento delicato della stagione.

Le probabili formazioni di Pontedera-Vis Pesaro — L'ultimo 5-0 incassato dall'Ascoli impone al Pontedera un netto cambio: spazio dunque al tandem d'attacco composto da Vitali e Ianesi. Il Vis Pesaro invece si affida a Jallow unica punta: in suo supporto l'estro di Manuel Pucciarelli.

Pontedera (3-5-2): Biagini, Corradini, Pretato, Vona, Bassanini, Scaccabarozzi, Manfredonia, Faggi, Perretta, Vitali, Ianesi. Allenatore: Leonardo Menichini

Vis Pesaro (5-4-1): Pozzi, Tavernaro, Zoia, Tonucci, Ceccacci, Nina, Vezzoni, Pucciarelli, De Paola, Nicastro, Jallow. Allenatore: Roberto Stellone

Non perdere l'occasione di seguire Pontedera-Vis Pesaro in diretta streaming gratis su Bet365.