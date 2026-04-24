Domenica 26 aprile 2026 alle 18:00 si gioca Potenza Calcio contro SS Monopoli 1966, sfida valida per la 38ª giornata del Girone C di Serie C.

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Il Potenza è decimo con 48 punti e ha costruito una stagione abbastanza regolare, soprattutto grazie ai buoni risultati ottenuti in casa. La squadra si è mostrata più solida tra le mura amiche, dove ha raccolto la maggior parte dei suoi punti.

Il Monopoli è settimo con 55 punti e arriva con un rendimento complessivamente migliore, anche se lontano da casa ha mostrato qualche difficoltà. La formazione pugliese resta comunque competitiva e in corsa per posizioni importanti.

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre in forma simile nelle ultime uscite e un precedente recente favorevole al Monopoli. Il fattore campo potrebbe però incidere sull’andamento del match.

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