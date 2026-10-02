In occasione dell’8ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 20:30 si affrontano Pro Vercelli e Carpi allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a quota 6 punti dopo le prime sette giornate e cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. La Pro Vercelli ha pareggiato 1-1 sul campo della Giana Erminio nell’ultimo turno, mentre il Carpi è reduce dal pesante 0-3 interno contro l’Arzignano Valchiampo.VEDI PRO VERCELLI-CARPI IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Il confronto mette quindi di fronte due formazioni che hanno bisogno di ritrovare continuità dopo un avvio complicato. La Pro Vercelli ha raccolto una sola vittoria nelle prime sette giornate, mentre il Carpi ha ottenuto lo stesso numero di successi ma ha mostrato una maggiore produzione offensiva, con 10 reti segnate. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Pro Vercelli-Carpi. Dove vedere Pro Vercelli-Carpi in diretta TV e streaming La sfida tra Pro Vercelli e Carpi sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW. La gara rientra nella programmazione della Serie C 2026/27, con la competizione trasmessa integralmente attraverso questi operatori. Per seguire la partita in streaming è necessario: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pro Vercelli-Carpi tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento, così da arrivare pronti al calcio d’inizio fissato per le 20:30. Pro Vercelli-Carpi: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Pro Vercelli-Carpi

Pro Vercelli-Carpi Competizione: Serie C 2026/27

Serie C 2026/27 Girone: A

A Giornata: 8ª giornata

8ª giornata Data: sabato 3 ottobre 2026

sabato 3 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Silvio Piola, Vercelli

Silvio Piola, Vercelli Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento della Pro Vercelli La Pro Vercelli arriva alla sfida con sei punti e un rendimento caratterizzato da una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Dopo il successo ottenuto contro la Folgore Caratese, la squadra di Daniele Bonera ha attraversato una fase più complicata, incassando il 2-1 contro il Treviso, il 2-2 interno con l’Alcione e soprattutto il pesante 4-0 sul campo del Trento. L’ultimo turno ha però portato un punto importante contro la Giana Erminio. La Pro è andata sotto nella ripresa, ma ha trovato il pareggio con Ouseynou Sow, bravo a ribadire in rete una respinta del portiere avversario. Proprio Sow rappresenta uno degli elementi offensivi più importanti della squadra, mentre a centrocampo Iotti ha avuto un ruolo significativo anche nell’ultima partita. Bonera dovrebbe confermare il 4-3-3, sistema utilizzato anche contro la Giana, cercando maggiore equilibrio dopo le difficoltà difensive mostrate nelle ultime settimane. Il momento del Carpi Il Carpi è fermo a quota sei punti e nell’ultimo turno ha subito una netta battuta d’arresto. L’Arzignano Valchiampo ha infatti espugnato il Cabassi con un 3-0 costruito attraverso le reti di Mattioli, Penta e Lanzi. La situazione è diventata ancora più complicata al 56’, quando Andrea Astrologo è stato espulso, lasciando i biancorossi in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. La squadra allenata da Stefano Cassani aveva comunque mostrato segnali interessanti nelle giornate precedenti, soprattutto sul piano offensivo. Il Carpi aveva pareggiato 3-3 con la Juventus Next Gen, vinto 1-0 ad AlbinoLeffe e pareggiato per 2-2 contro Ospitaletto e Novara. Il problema principale resta dunque la continuità, con la squadra chiamata a reagire immediatamente dopo il ko interno. Cassani dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, modulo utilizzato nell’ultima gara, con Casarini e Astrologo tra i riferimenti della linea mediana e Morosini alle spalle della punta. Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Carpi La Pro Vercelli dovrebbe ripartire dalla struttura 4-3-3 vista nell’ultima giornata. Davanti a Livieri, la linea difensiva potrebbe essere composta da Piran, Moretti, Coccolo e Pagliari. A centrocampo spazio a Burruano, Iotti e Boufandar, mentre in attacco Rutigliano e Sow potrebbero affiancare Bertoli. Le indicazioni restano comunque da considerare come probabili, in attesa delle formazioni ufficiali. Il Carpi dovrebbe invece mantenere il 3-4-2-1. Scacchetti potrebbe essere confermato tra i pali, con Zagnoni, Rossini e Desole davanti a lui. Casarini e Astrologo sono candidati a presidiare il centrocampo, con Cecotti e Vaglica sulle corsie. Morosini e Puletto dovrebbero agire alle spalle di Carcani. Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Moretti, Coccolo, Pagliari; Burruano, Iotti, Boufandar; Rutigliano, Bertoli, Sow. Allenatore: Daniele Bonera. Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Rossini, Desole; Cecotti, Casarini, Astrologo, Vaglica; Morosini, Puletto; Carcani. Allenatore: Stefano Cassani.