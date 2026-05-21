Non perdere Salernitana-Brescia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Penultimo atto dei playoff di Serie C, con Salernitana e Union Brescia che si giocano l’accesso alla fase decisiva per la promozione in Serie B, in una sfida tra due piazze storiche del calcio italiano.
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La Salernitana arriva forte del doppio successo contro il Ravenna, mentre il Brescia ha superato il Casarano senza subire gol nei 180 minuti.
Le rondinelle puntano sulla solidità difensiva e si presentano con un’imbattibilità che dura da quasi 400 minuti, elemento che rende la sfida all’Arechi particolarmente equilibrata.
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