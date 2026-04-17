Lo streaming gratis della gara di campionato Sorrento-Atalanta: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
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Il Sorrento, allenato da Cristian Serpini, si presenta con un’impostazione tattica solida e ben organizzata. Il sistema di gioco adottato, basato sul 3-4-2-1, garantisce equilibrio tra fase difensiva e costruzione, con particolare attenzione alle transizioni e alla gestione dei ritmi durante la partita. L’esperienza del gruppo rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra campana.
Dall’altra parte, l’Atalanta U23 guidata da Salvatore Bocchetti porta in campo entusiasmo, qualità tecnica e grande intensità.
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