La sfida tra Ternana e AC Perugia Calcio, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 12:30, rappresenta un appuntamento significativo nel campionato di Serie C Girone B, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali in una fase decisiva della stagione.
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Serie C, Ternana-Perugia streaming: dove vedere la diretta
La Ternana occupa attualmente l’ottavo posto in classifica con 44 punti e ha costruito il proprio percorso stagionale attraverso 13 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Il bilancio reti parla di 39 gol segnati e 34 incassati, numeri che evidenziano un rendimento complessivamente equilibrato tra fase offensiva e difensiva. In casa, la squadra ha mostrato una discreta continuità di risultati, con 8 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte, un dato che suggerisce una buona capacità di sfruttare il fattore campo.
Dove vedere Ternana-Perugia in diretta TV ed in streaming LIVE—
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