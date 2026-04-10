Serie C, Ternana-Perugia streaming: dove vedere la diretta

La Ternana occupa attualmente l’ottavo posto in classifica con 44 punti e ha costruito il proprio percorso stagionale attraverso 13 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Il bilancio reti parla di 39 gol segnati e 34 incassati, numeri che evidenziano un rendimento complessivamente equilibrato tra fase offensiva e difensiva. In casa, la squadra ha mostrato una discreta continuità di risultati, con 8 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte, un dato che suggerisce una buona capacità di sfruttare il fattore campo.