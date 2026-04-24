Lo streaming gratis della gara di campionato Ternana-Pianese: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Domenica 26 aprile 2026 alle 14:30 si giocherà la sfida tra Ternana Calcio e US Pianese, gara valida per il Girone B di Serie C e molto importante in chiave classifica.
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La Ternana è attualmente settima con 48 punti, frutto di un cammino abbastanza equilibrato ma non sempre continuo. Il rendimento al Stadio Libero Liberati è solido ma non impeccabile, con diverse vittorie ma anche alcune sconfitte che hanno frenato la squadra.
La Pianese segue da vicino all’ottavo posto con 47 punti e resta pienamente in corsa per le posizioni di vertice. La formazione ha mostrato una certa capacità di resistenza, ma fatica a ottenere successi in trasferta.
Con appena un punto a separare le due squadre, la sfida assume un peso importante: entrambe cercano una vittoria per consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.
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