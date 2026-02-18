Lo streaming gratis della gara di campionato Bastia-Troyes: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 11:26)

Il Girone A di Serie C propone sabato 21 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Triestina e Cittadella, un confronto che mette in palio punti importanti in ottica classifica. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino, in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Triestina-Cittadella in diretta.

Triestina e Cittadella arrivano a questo appuntamento con determinazione e la volontà di imporsi attraverso organizzazione e qualità di gioco. I presupposti sono quelli di una sfida aperta e pronta a restare in equilibrio fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Triestina-Cittadella in diretta tv e streaming live — La partita Triestina-Cittadella sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Triestina-Cittadella in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Triestina-Cittadella in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone A di Serie C.