La sfida tra Vicenza e Pergolettese si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 14:30 allo stadio Romeo Menti, valida per la 37ª giornata di Serie C (Girone A), ed è disponibile anche in streaming su piattaforme come Bet365.

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Il Vicenza punta ai playoff e parte favorito grazie al fattore campo e a una rosa più attrezzata, con Della Morte e il tandem Rauti–Zamparo come principali riferimenti offensivi. La Pergolettese, invece, cerca punti salvezza e proverà a sfruttare le ripartenze con Piu e Guiu Vilanova.

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