Domenica 26 aprile 2026 alle 14:30 si affrontano Vis Pesaro e Sambenedettese nel Girone B di Serie C, in una gara importante per la parte finale della stagione.

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La Vis Pesaro è nona con 46 punti e un rendimento complessivamente equilibrato, sostenuto anche da buoni risultati in casa allo Stadio Tonino Benelli. La squadra di Roberto Stellone punta a chiudere in una posizione tranquilla di classifica.

La Sambenedettese è invece 17ª con 34 punti e deve ancora lottare per migliorare la propria situazione. Il gruppo guidato da Roberto Boscaglia ha mostrato difficoltà soprattutto lontano da casa, ma arriva da un successo che ha migliorato il morale.

Sfida quindi delicata per entrambe, con punti pesanti in palio in questa fase decisiva del campionato.

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Vis Pesaro-Sambenedettese

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