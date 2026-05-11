Martedì 12 maggio 2026, alle 20:30, Ginevra sarà piena di luci, tensione e palloni che voleranno da una parte all’altra del campo. Perché il Servette in questo momento attacca come una squadra che si sente bellissima: segna tantissimo, corre ovunque e gioca con quella sicurezza che mette pressione agli avversari ancora prima di entrare in campo. Il Losanna invece è il classico tipo pericoloso: magari instabile, magari caotico… ma capace di trasformare qualsiasi partita in un casino spettacolare. Quando si affrontano squadre così, la sensazione è sempre la stessa: difese che ballano, ritmi altissimi e gente sugli spalti che non riesce a stare seduta nemmeno un minuto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SERVETTE-LOSANNA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Servette

La squadra di Gourvennec sta attraversando una fase offensiva impressionante. Il 3-3 contro il Lucerna ha confermato ancora una volta la capacità del Servette di creare occasioni praticamente in ogni situazione. Il punto di forza resta il gioco aggressivo sulle corsie laterali, accompagnato da un pressing molto alto e da continui inserimenti offensivi. In casa il Servette tende ad aumentare ulteriormente il ritmo, trascinando spesso gli avversari dentro partite apertissime. Difensivamente qualche spazio continua a esserci, ma in questo momento l’attacco sembra compensare quasi tutto.

Il momento del Losanna

Il Losanna continua invece a essere una delle squadre più imprevedibili del campionato. Il ko contro il Winterthur ha mostrato ancora una volta le enormi difficoltà difensive, ma anche una squadra che non smette mai di attaccare e creare pericoli. Gli ospiti giocano un calcio verticale, rapido e molto diretto. Il problema è che spesso questa aggressività lascia tantissimi spazi dietro, trasformando le partite in continui scambi di colpi. Ed è esattamente il tipo di partita che potrebbe favorire il Servette.

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