I clienti registrati a Bet365 avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in live streaming direttamente sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il login, il match sarà disponibile all'interno del palinsesto degli eventi live, accessibile sia da pc che da smartphone e tablet, con punteggio, statistiche e aggiornamenti costantemente aggiornati nel corso della gara.

Come arrivano le due squadre

Lo Shamrock Rovers guida ancora la classifica della Premier Division irlandese, ma il recente pareggio per 1-1 contro il Derry City ha confermato un momento meno brillante rispetto alla prima parte della stagione. Nelle ultime sette partite sono arrivate appena tre vittorie e la concorrenza ha iniziato a ridurre il distacco. Il rendimento casalingo, però, resta uno dei principali punti di forza della squadra di Stephen Bradley, capace di perdere una sola volta in undici gare disputate al Tallaght Stadium.

Il Galway United, invece, occupa la settima posizione e arriva all'appuntamento dopo il prezioso 2-1 ottenuto contro il Derry City grazie alla doppietta di Stephen Walsh. Gli uomini di John Caulfield cercano punti importanti per allontanarsi dalla zona playout e proveranno a sfruttare anche il buon rendimento esterno, con quattro trasferte consecutive senza sconfitte prima di questo turno.

Probabili formazioni di Shamrock-Galway

Shamrock Rovers (3-4-3): McGinty; Sobowale, Grace, O'Sullivan; Mulraney, Healy, Byrne, Brennan; Watts, Noonan, Burke. Allenatore: Bradley.

Galway United (3-4-3): Watts; Brouder, Facchineri, Devitt; Wolfe, Bolger, McCormack; Hurley; Keohane, Walsh, McCarthy. Allenatore: Caulfield.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHAMROCK-GALWAY CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SHAMROCK-GALWAY SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA