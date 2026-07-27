Il primo turno del Mifel Tennis Open by Telcel, torneo ATP 250 in programma sui campi in cemento all'aperto di Los Cabos, propone la sfida tra Denis Shapovalov e Rinky Hijikata. Il canadese, numero 68 del ranking mondiale, parte con i favori del pronostico contro l'australiano, attualmente numero 93 della classifica ATP.

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Il momento dei due tennisti

Shapovalov arriva in Messico con un motivo in più per cercare il riscatto: è infatti il campione in carica del torneo. Lo scorso anno il canadese riuscì a conquistare il titolo superando in finale Aleksandar Kovacevic, dimostrando un ottimo adattamento alle condizioni di gioco del cemento di Los Cabos.

La stagione attuale, però, non ha finora rispettato le aspettative. Shapovalov ha perso sette delle ultime otto partite disputate ed è stato costretto al ritiro al primo turno di Wimbledon contro Pablo Carreño Busta. L'unico vero acuto del suo 2026 resta la semifinale raggiunta al Dallas Open, un risultato positivo ma lontano dal livello che il talento canadese ha dimostrato di poter raggiungere in carriera.

Dall'altra parte della rete ci sarà Rinky Hijikata, reduce anche lui da un periodo con qualche difficoltà. L'australiano ha disputato la sua ultima partita a Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno dopo una battaglia di cinque set contro Jesper de Jong.

Prima dello Slam londinese, però, Hijikata aveva mostrato segnali importanti. Al Queen's Club era riuscito a superare le qualificazioni e a raggiungere i quarti di finale, conquistando anche una prestigiosa vittoria contro Jiri Lehecka, finalista dell'edizione 2025 del torneo. Un percorso che ha confermato le sue qualità sulle superfici veloci e la capacità di competere contro avversari di alto livello.

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