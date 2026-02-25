Sheffield U-Coventry: la gara gratis in streaming live

Sheffield United e Coventry City si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20:45 in una sfida importante della Championship

Stefano Sorce 25 febbraio - 01:32

La Championship propone un confronto di grande intensità tra due squadre che stanno vivendo un momento estremamente positivo. Sheffield U-Coventry City si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20:45, in una sfida che può avere un peso significativo sia nella corsa ai playoff che nella lotta per la promozione diretta. I padroni di casa vogliono proseguire la loro risalita, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Lo Sheffield United ha cambiato volto negli ultimi mesi, riuscendo a risalire dopo un avvio complicato e ritrovando continuità grazie a una serie di risultati positivi. La squadra ha mostrato solidità, compattezza e maggiore fiducia, elementi che hanno permesso di avvicinarsi alla parte alta della classifica. L’obiettivo ora è quello di confermare questo momento favorevole e continuare a ridurre il distacco dalle posizioni playoff.

Il Coventry City, invece, sta disputando una stagione di altissimo livello e occupa le prime posizioni grazie a prestazioni convincenti e a uno dei migliori attacchi del campionato. La squadra ha dimostrato continuità e qualità, riuscendo a mantenere un ritmo elevato per gran parte della stagione. La vittoria nell’ultima giornata ha rafforzato ulteriormente la fiducia del gruppo, che ora punta a consolidare la propria posizione nella corsa alla promozione.

Probabili formazioni di Sheffield United-Coventry — Lo Sheffield United dovrebbe schierarsi con Cooper tra i pali, protetto dalla difesa composta da Seriki, Tanganga, Bindon e Burrows. A centrocampo spazio a Peck e Soumare, mentre Brooks, O’Hare e Hamer agiranno sulla trequarti a supporto dell’unica punta Bamford.

Il Coventry City dovrebbe rispondere con Rushworth in porta, difeso da Van Ewijk, Latibeaudiere, Thomas e Dasilva. In mediana Onyeka e Grimes garantiranno equilibrio, mentre Sakamoto, Rudoni e Mason-Clark supporteranno Wright nel reparto offensivo.

Sheffield United (4-2-3-1): Cooper; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Peck, Soumare; Brooks, O'Hare, Hamer; Bamford.

Coventry City (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Latibeaudiere, Thomas, Dasilva; Onyeka, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Mason-Clark; Wright.

