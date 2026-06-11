Se entri in un pub di Dublino il giorno di Shelbourne-Shamrock Rovers, capisci subito che non è una partita come le altre. Da una parte trovi chi giura che i Reds abbiano ancora le carte per rientrare nella corsa alle prime posizioni. Dall'altra chi alza il bicchiere e ricorda a tutti che i campioni d'Irlanda sono ancora loro e che la classifica parla piuttosto chiaro. Tra una pinta di Guinness e una battuta pronunciata con l'accento della capitale irlandese, il dibattito è sempre lo stesso: può lo Shelbourne fermare la squadra che sta dominando il campionato? La risposta arriverà venerdì 12 giugno alle ore 20:45 quando il Tolka Park ospiterà una delle sfide più sentite del calcio irlandese. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHELBOURNE-SHAMROCK CLICCA SU BET365.

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