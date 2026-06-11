Shelbourne-Shamrock Rovers streaming, orario e probabili formazioni del match valido per la League of Ireland. Derby importante a Dublino
Se entri in un pub di Dublino il giorno di Shelbourne-Shamrock Rovers, capisci subito che non è una partita come le altre. Da una parte trovi chi giura che i Reds abbiano ancora le carte per rientrare nella corsa alle prime posizioni. Dall'altra chi alza il bicchiere e ricorda a tutti che i campioni d'Irlanda sono ancora loro e che la classifica parla piuttosto chiaro. Tra una pinta di Guinness e una battuta pronunciata con l'accento della capitale irlandese, il dibattito è sempre lo stesso: può lo Shelbourne fermare la squadra che sta dominando il campionato? La risposta arriverà venerdì 12 giugno alle ore 20:45 quando il Tolka Park ospiterà una delle sfide più sentite del calcio irlandese. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHELBOURNE-SHAMROCK CLICCA SU BET365.
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Dove guardare Shelbourne-Shamrock in diretta TV e in streaming gratuito
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Il momento delle due squadre
Lo Shelbourne occupa attualmente la quinta posizione con 26 punti raccolti nelle prime diciannove giornate. La formazione guidata da Joey O'Brien arriva all'appuntamento dopo due pareggi consecutivi e sta attraversando un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Il recente 1-1 contro il Galway United ha lasciato diversi rimpianti, soprattutto per la quantità di occasioni create e per l'ennesima rete subita da situazione di palla inattiva.La classifica racconta invece una storia diversa per lo Shamrock Rovers. I campioni d'Irlanda guidano il torneo con 40 punti e vantano sei lunghezze di vantaggio sul Bohemians. Nonostante qualche passaggio a vuoto registrato nelle ultime settimane, la squadra di Stephen Bradley continua a essere il punto di riferimento del campionato grazie a una rosa profonda e a una grande capacità di ottenere risultati anche nelle serate più complicate.
Probabili formazioni di Shelbourne-Shamrock
Lo Shelbourne ritrova Jonathan Lunney dopo la squalifica e dovrebbe affidarsi al consueto assetto offensivo guidato da John Martin.
Lo Shamrock Rovers dovrà fare a meno dell'infortunato Daniel Mandroiu, con John McGovern pronto a guidare l'attacco dei campioni in carica.Shelbourne (4-2-3-1): Speel; Mbeng, Bone, Barrett, Ledwidge; Lunney, Caffrey; Coote, Wood, Jarvis; Martin. Shamrock Rovers (3-4-2-1): McGinty; Sobowale, Grace, Stevens; Mulraney, Healy, Byrne, O'Sullivan; Watts, Burke; McGovern.
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