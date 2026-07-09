Lo Sheriff vuole confermare il proprio ruolo di protagonista nelle competizioni europee. Giovedì 9 luglio alle ore 19:00, allo Sheriff Stadium di Tiraspol, la formazione moldava ospiterà l'Aluminij nell'andata del primo turno di qualificazione di Europa League. I padroni di casa partono con i favori del pronostico grazie alla grande esperienza internazionale e a una difesa che nelle ultime settimane si è dimostrata praticamente invalicabile. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHERIFF-ALUMINIJ CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SHERIFF-ALUMINIJ SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove vedere Sheriff-Aluminij in tv e streaming

Sheriff-Aluminij, gara valida per il primo turno di qualificazione dell'Europa League, si disputerà giovedì 9 luglio alle ore 19:00. Il match sarà disponibile in diretta streaming sulle piattaforme che detengono i diritti televisivi della competizione nei rispettivi Paesi.

Il momento dello Sheriff

Lo Sheriff arriva all'appuntamento attraversando un periodo estremamente positivo. La formazione moldava è imbattuta da cinque partite consecutive tra campionato e coppe e ha costruito i propri successi su una fase difensiva quasi perfetta. Nelle ultime sei gare ufficiali non ha incassato nemmeno un gol e davanti ai propri tifosi vanta una lunga serie di vittorie consecutive senza subire reti. Numeri che confermano la solidità di una squadra ormai abituata a confrontarsi con il calcio europeo.

Il momento dell'Aluminij

L'Aluminij si prepara invece a vivere una delle pagine più importanti della propria storia, affrontando per la prima volta una competizione europea. Il club sloveno ha conquistato il pass grazie alla vittoria della coppa nazionale, ma i risultati del precampionato non sono stati particolarmente incoraggianti. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte e due pareggi, con una difesa che ha mostrato diverse difficoltà soprattutto lontano da casa.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Sheriff-Aluminij

L'incontro sembra indirizzato verso un predominio territoriale dello Sheriff, che cercherà di amministrare il possesso e sfruttare la qualità dei propri giocatori offensivi per costruire un vantaggio già nella gara d'andata. L'Aluminij dovrebbe invece puntare su una fase difensiva ordinata e sulle ripartenze, con l'obiettivo principale di restare in partita il più a lungo possibile. L'esperienza internazionale e la solidità dei moldavi potrebbero però fare la differenza con il passare dei minuti.

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