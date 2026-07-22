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La UEFA Europa League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione moldava ospita il club israeliano in una delle sfide più interessanti di questo turno preliminare, con entrambe le squadre determinate a conquistare un risultato positivo in vista del ritorno.
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Lo Sheriff punta a sfruttare il fattore campoLo Sheriff Tiraspol vuole iniziare il doppio confronto nel migliore dei modi, facendo valere il fattore campo. Il club moldavo è ormai una presenza abituale nelle competizioni UEFA e punta a costruire un vantaggio importante davanti ai propri tifosi.
La formazione di casa proverà a disputare una gara intensa e organizzata, cercando di limitare gli spazi a un avversario ricco di qualità e di colpire nelle occasioni più favorevoli.
Il Maccabi Tel Aviv vuole confermare le proprie ambizioniIl Maccabi Tel Aviv arriva all'appuntamento con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta e indirizzare il discorso qualificazione. Il club israeliano vanta una grande esperienza internazionale e punta a raggiungere la fase principale della competizione europea. Negli ultimi giorni ha inoltre conquistato la Supercoppa d'Israele, confermando il buon momento di forma.
Gli ospiti cercheranno di sfruttare la qualità della propria rosa e il possesso del pallone per mettere in difficoltà lo Sheriff già nella gara d'andata.
Il momento delle due squadreLo Sheriff Tiraspol sa che ottenere un buon risultato davanti al proprio pubblico potrebbe rappresentare un vantaggio importante in vista della trasferta di ritorno. Servirà una prestazione di grande attenzione contro un avversario di alto livello.
Il Maccabi Tel Aviv, invece, parte con ambizioni elevate e proverà a far valere la propria esperienza europea. Un risultato utile in Moldavia permetterebbe agli israeliani di affrontare il ritorno con maggiore serenità.
Le probabili formazioni di Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel AvivLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che promette equilibrio e intensità.
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