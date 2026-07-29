Giovedì 30 luglio, alle ore 20:00, la Toše Proeski National Arena ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra KF Shkëndija 79 e NK Bravo. La formazione macedone è chiamata a ribaltare il risultato della sfida d’andata, terminata con la vittoria del club sloveno per 2-1, mentre il NK Bravo proverà a difendere il vantaggio conquistato e ottenere il pass per il turno successivo.

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Il momento delle due squadre

Il primo confronto ha regalato equilibrio e spettacolo, con il NK Bravo capace di imporsi di misura grazie a una prestazione concreta. Il successo per 2-1 rappresenta un risultato importante, ma non sufficiente per chiudere definitivamente il discorso qualificazione: un solo gol di vantaggio lascia infatti spazio a una possibile reazione dello Shkëndija davanti al proprio pubblico.

La squadra macedone potrà contare sull’atmosfera della Toše Proeski National Arena e dovrà affrontare la partita con un atteggiamento più offensivo. Sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra la necessità di segnare e il rischio di concedere occasioni agli avversari, che hanno già dimostrato di poter essere pericolosi nelle ripartenze.

Il NK Bravo arriva alla sfida forte del risultato ottenuto in casa e con la consapevolezza di avere ancora un vantaggio da gestire. La formazione slovena potrà permettersi un approccio più prudente, cercando di contenere la pressione iniziale dei padroni di casa e sfruttando gli spazi che inevitabilmente si creeranno con lo Shkëndija costretto ad attaccare.

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