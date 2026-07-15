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La UEFA Conference League propone la gara di ritorno del primo turno preliminare tra Shkëndija-Europa, in programma giovedì 16 luglio alle ore 20:00. La formazione macedone parte da una situazione di assoluto vantaggio dopo il successo ottenuto nella gara d’andata, terminata con un netto 5-0. L’Europa è chiamato a una rimonta quasi impossibile per provare a riaprire un confronto ormai fortemente indirizzato.

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Lo Shkëndija vuole completare l'opera

Lo

arriva alla sfida di ritorno con la qualificazione praticamente ipotecata grazie alla straordinaria vittoria per 5-0 ottenuta nella prima partita. La formazione macedone può affrontare il secondo confronto con grande tranquillità, forte di un margine che difficilmente potrà essere colmato dagli avversari.

L’obiettivo sarà gestire il vantaggio senza correre rischi inutili, mantenendo alta la concentrazione per conquistare definitivamente il passaggio del turno e proseguire il proprio cammino nei preliminari di Conference League.

L'Europa cerca un'impresa quasi impossibile

L’

si presenta alla gara di ritorno con un passivo pesantissimo da recuperare. Il 5-0 dell’andata lascia pochissimo spazio alle speranze di qualificazione, ma la squadra proverà comunque a disputare una partita d’orgoglio.

Servirà una prestazione completamente diversa rispetto al primo confronto, con maggiore solidità difensiva e massima efficacia sotto porta per provare almeno a chiudere il doppio confronto nel migliore dei modi.

Il momento delle due squadre

Lo

può contare su un vantaggio enorme e dovrà soprattutto evitare cali di concentrazione. La gestione del ritmo e delle energie sarà fondamentale per una squadra che vuole continuare il proprio percorso europeo.

L’Europa, invece, dovrà giocare senza pressioni, cercando una prestazione positiva dopo la pesante sconfitta dell’andata. Anche una vittoria nella gara di ritorno avrebbe comunque valore dal punto di vista del morale.

Le probabili formazioni di Shkëndija-Europa

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Considerato il risultato dell’andata, lo Shkëndija potrebbe effettuare alcune rotazioni, mentre l’Europa proverà a schierare la formazione migliore per cercare una reazione.

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