Il primo turno del Roland Garros vede protagonista Naomi Osaka, chiamata ad affrontare Laura Siegemund in una sfida che sulla carta sembra sorridere alla tennista giapponese. Osaka arriva infatti a Parigi con risultati recenti più convincenti e con la volontà di ritrovare continuità anche sulla terra battuta, superficie che storicamente non rappresenta il suo terreno preferito ma sulla quale sta cercando di crescere sempre di più.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SIEGEMUND-OSAKA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Siegemund-Osaka in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Siegemund-Osaka BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

La giapponese resta comunque una delle giocatrici più talentuose e pericolose del circuito grazie alla potenza dei colpi da fondo campo e alla capacità di accelerare gli scambi nei momenti decisivi. Negli ultimi mesi ha mostrato segnali incoraggianti, ritrovando ritmo e fiducia dopo un periodo complicato dal punto di vista della continuità.

Dall’altra parte della rete ci sarà però un’avversaria molto esperta come Laura Siegemund, giocatrice che sulla terra battuta sa spesso mettere in difficoltà rivali anche più quotate. La tedesca basa gran parte del suo tennis sulla variazione del ritmo, sull’intelligenza tattica e sulla capacità di allungare gli scambi, caratteristiche che potrebbero creare qualche problema a Osaka soprattutto nelle fasi più equilibrate del match.

Per questo motivo la sfida potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto. Se Osaka proverà a imporre subito il proprio tennis aggressivo, Siegemund cercherà invece di sporcare il ritmo della partita e trascinare l’incontro su un piano più tattico e fisico.

Molto dipenderà anche dall’approccio iniziale delle due giocatrici. Osaka parte con i favori del pronostico grazie alla qualità superiore e al momento complessivamente migliore, ma sulla terra battuta esperienza e gestione dei momenti chiave possono fare la differenza. E in questo senso Siegemund rappresenta un’avversaria da non sottovalutare.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SIEGEMUND-OSAKA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO