Continuano senza sosta le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026 che ci offrono altri match molto interessanti: mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 nel Girone A spicca la partita tra Burkina Faso e Sierra Leone. Si tratta di una sfida delicata, con le due compagini che lottano per due obiettivi abbastanza speculari. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Sierra Leone-Burkina Faso GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Sierra Leone-Burkina Faso, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Burkina Faso-Sierra Leone in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratisSierra Leone-Burkina Faso in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi
Il momento delle due squadre—
Sono solamente tre i punti che separano le due compagini: i padroni di casa sono infatti a quota 12 punti, in piena corsa per la qualificazione, ma avranno davanti un ostacolo molto difficile da superare. Il Burkina Faso infatti si trova con 15 punti al secondo posto nel girone e si sta rendendo protagonista di un percorso ottimo. Ora c'è però la sfida decisiva con la Sierra Leone, che dirà molto sulle ambizioni di entrambi i team.
Le probabili formazioni di Sierra Leone-Burkina Faso—
Sierra Leone (4-4-2): Sesay, Tarawallie, Bah, Turay, Jalloh, Samadiya, Sesay, Fofanah, Bundu, Kargbo, Kamara. Allenatore: Mohammed Kallon
Burkina Faso (4-1-4-1): Koffi, Yago, Tapsoba, Dayo, Kaboré, Simporé, Irié, Toure, Zougrana, Ouattara, Traoré. Allenatore: Brama Traoré
© RIPRODUZIONE RISERVATA