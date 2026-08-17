La sfida di tennis tra Katerina Siniakova e Madison Keys è valida per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto molto interessante tra due giocatrici con caratteristiche differenti: da una parte la ceca Katerina Siniakova, tennista completa e particolarmente brillante nelle variazioni di gioco, dall'altra l'americana Madison Keys, campionessa Slam e una delle giocatrici più potenti del circuito. Il Cincinnati Open è uno degli ultimi grandi appuntamenti sul cemento prima degli US Open e riunisce ogni anno gran parte delle migliori giocatrici del mondo. Nel 2026 il torneo vede al via ben dieci campionesse Slam e cinque ex vincitrici dell'evento, tra cui la stessa Keys.

PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL TENNIS E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Katerina Siniakova: caratteristiche e carriera

Katerina Siniakova, nata nel 1996 in Repubblica Ceca, è una delle giocatrici più esperte del circuito WTA. Ha raggiunto la top 30 del ranking mondiale in singolare, mentre in doppio ha costruito una carriera straordinaria, arrivando fino alla prima posizione mondiale e conquistando numerosi titoli Slam.

In singolare il suo tennis si basa soprattutto su varietà, intelligenza tattica e capacità di cambiare ritmo. Siniakova è molto efficace nel giocare angoli stretti, alternare accelerazioni e palle più lavorate e utilizzare il gioco a rete per sorprendere le avversarie.

Il cemento può valorizzare le sue qualità, soprattutto quando riesce a prendere l'iniziativa con la risposta e a impedire all'avversaria di comandare lo scambio.

Madison Keys: caratteristiche e carriera

Madison Keys, nata nel 1995 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più potenti del circuito WTA. La statunitense ha raggiunto la settima posizione del ranking mondiale e nel 2025 ha conquistato il primo titolo Slam della carriera agli Australian Open.

Il suo tennis è costruito principalmente sulla potenza del servizio e dei colpi da fondo campo. Il diritto è una delle sue armi più pericolose, mentre la capacità di anticipare la palla le permette di accorciare rapidamente gli scambi.

Keys si trova particolarmente a suo agio sul cemento, dove la velocità della superficie valorizza il suo tennis offensivo e le permette di mettere pressione sulle avversarie fin dalla risposta.

Dove vedere Siniakova-Keys in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell'incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l'accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sulle giocatrici, ideali per seguire ogni fase del match.

Attivando un account su Bet365 è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di Siniakova-Keys.

Come accedere allo streaming

Registrarsi o accedere al conto Bet365 .

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa.

Cercare Siniakova-Keys nel palinsesto Live di Bet365 .

Il momento delle due tenniste

Siniakova arriva alla sfida dopo aver superato Jessica Bouzas Maneiro a Cincinnati con una prestazione convincente, chiusa in tre set. La ceca ha mostrato solidità nei momenti importanti e ha confermato di essere una giocatrice capace di mettere in difficoltà avversarie anche fisicamente più potenti.

Keys ha invece iniziato il torneo direttamente dal secondo turno, dove ha affrontato Daria Snigur. L'americana ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set, riuscendo poi a imporsi 4-6, 6-3, 6-3. Un successo importante che le ha permesso di arrivare al confronto con Siniakova con ulteriore fiducia.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati sembra favorire soprattutto Madison Keys, che può sfruttare la velocità della superficie per mettere immediatamente pressione con servizio e diritto. Siniakova proverà invece a spezzare il ritmo dell'americana attraverso variazioni, palle più lavorate e un tennis maggiormente costruito sulla componente tattica.

Anche il precedente diretto più recente è favorevole a Keys: le due si sono affrontate agli US Open 2024, con la statunitense vittoriosa in due set.

Il pronostico è dalla parte di Madison Keys, favorita per il passaggio agli ottavi di finale. La maggiore potenza e l'efficacia sul cemento fanno pendere la sfida dalla parte dell'americana, ma Siniakova ha tutte le qualità per metterla in difficoltà con il proprio tennis vario. Keys resta favorita, ma non è da escludere una partita combattuta e con almeno un set deciso sul filo dei game.

PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL TENNIS IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL TENNIS E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU