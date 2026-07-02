Il Centre Court di Wimbledon è pronto ad accogliere il campione in carica. Venerdì 3 luglio, alle ore 12:00 italiane, Jannik Sinner affronterà Jenson Brooksby nel terzo turno dei Championships 2026, con l'obiettivo di proseguire la difesa del titolo conquistato un anno fa e conquistare un posto negli ottavi di finale.

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Dove vedere Sinner-Brooksby in diretta TV e streaming ufficiale

Jannik Sinner-Jenson Brooksby, valida per il terzo turno di Wimbledon 2026, si giocherà venerdì 3 luglio alle ore 12:00 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibilità di seguirlo in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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Il momento di Jannik Sinner

Sinner continua il proprio percorso a Londra con la consueta ambizione di arrivare fino in fondo al torneo. Dopo il debutto complicato, risolto soltanto al quinto set, il numero uno del mondo ha alzato il livello nel secondo turno, superando Nuno Borges in tre set al termine di una sfida comunque intensa e caratterizzata da due tie-break.

L'azzurro ha mostrato evidenti segnali di crescita soprattutto nella gestione degli scambi offensivi e nelle discese a rete, aspetti sui quali sta lavorando per adattarsi sempre meglio all'erba. La sensazione è che il suo tennis possa ancora crescere con il passare dei turni.

Il momento di Jenson Brooksby

Brooksby arriva al terzo turno dopo un avvio di torneo molto convincente. Lo statunitense non ha ancora perso un set e nell'ultimo incontro ha eliminato il canadese Buse con un netto 6-2, 6-2, 6-3, confermando un eccellente stato di forma.

Il suo tennis, fatto di grande intensità, variazioni di ritmo e ottime capacità difensive, può rappresentare un'insidia anche per i migliori giocatori del circuito. Per mettere in difficoltà Sinner servirà però una prestazione praticamente perfetta.

LONDRA, INGHILTERRA - 1 LUGLIO: Jenson Brooksby degli Stati Uniti esulta durante il match del secondo turno del singolare maschile contro Ignacio Buse del Perù, nella terza giornata dei Campionati di Wimbledon 2026, all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, Inghilterra, il 1º luglio 2026. (Foto di Cameron Spencer/Getty Images)

I precedenti

Sinner e Brooksby si sono affrontati una sola volta nel circuito ATP. Il precedente risale al 2021, quando l'azzurro si impose in due set nella semifinale del torneo di Washington con il punteggio di 7-6, 6-1. Quello di Wimbledon sarà il primo confronto tra i due sull'erba.

Cosa aspettarci dalla partita tra Sinner-Brooksby

parte nettamente favorito grazie alla maggiore qualità del suo tennis e all'esperienza maturata negli ultimi anni nei grandi tornei.proverà a spezzare il ritmo dell'azzurro con il proprio gioco imprevedibile e difensivo, ma se il numero uno del mondo manterrà alte le percentuali al servizio e riuscirà a comandare gli scambi fin dall'inizio, avrà ottime possibilità di conquistare il passaggio agli ottavi.

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