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Jannik Sinner inaugura il proprio cammino a Wimbledon 2026 affrontando il serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno dello Slam londinese. Il numero uno del mondo parte con i favori del pronostico grazie al netto divario tecnico e ai precedenti ampiamente favorevoli, ma il match rappresenta anche un test importante per verificare le sue condizioni dopo un periodo di inattività. Kecmanovic, invece, proverà a sfruttare la propria esperienza e la capacità di lottare negli Slam per mettere in difficoltà il campione italiano e cercare l'impresa. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui SinnerJannik Sinner arriva a Wimbledon con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Dopo l'eliminazione anticipata al Roland Garros e il successivo stop dovuto ai problemi fisici accusati a Parigi, l'azzurro torna in campo con qualche incognita sul ritmo partita, ma resta il principale favorito del torneo. Il bilancio dei precedenti contro Kecmanovic è nettamente dalla sua parte e la qualità del suo tennis sull'erba, unita alla superiorità mostrata negli ultimi anni, lo rende il candidato naturale al passaggio del turno.
Qui KecmanovicMiomir Kecmanovic si presenta a Londra dopo una stagione sull'erba senza particolari acuti. Il serbo ha disputato i tornei di Halle e Maiorca, raccogliendo risultati altalenanti e mostrando qualche difficoltà contro avversari di alto livello. Pur essendo un giocatore solido da fondo campo e capace di mantenere intensità negli scambi, dovrà alzare sensibilmente il proprio rendimento per impensierire Sinner. Anche i precedenti sorridono all'italiano, elemento che rende la sfida ancora più complicata per il numero 51 del ranking mondiale.
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