Partita aperta e senza un vero padrone annunciato. Il Siracusa ha il vantaggio del contesto e della motivazione, l’Atalanta U23 quello dell’energia e della velocità

Stefano Sorce 3 aprile - 19:54

C’è un momento della stagione in cui ogni partita smette di essere solo una partita. Sabato 4 aprile alle ore 14:30, la sfida tra Siracusa e Atalanta Under 23 entra proprio in questa dimensione: punti che pesano, classifica che stringe e margini sempre più ridotti. Da una parte una squadra che deve difendere la categoria, dall’altra un gruppo giovane che cerca continuità e identità. Due percorsi diversi, ma la stessa necessità di trovare risposte subito. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SIRACUSA-ATALANTA UNDER 23 SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Siracusa vive una stagione complicata, fatta di alti e bassi e di una classifica che non concede tranquillità. La squadra ha alternato prestazioni convincenti ad altre più fragili, senza riuscire a costruire una vera continuità. Il dato più interessante riguarda il rendimento interno: davanti al proprio pubblico, il Siracusa ha mostrato maggiore personalità, riuscendo spesso a restare dentro le partite anche contro avversari meglio organizzati. In questa fase, però, non basta restare in gara: serve concretezza.

L’Atalanta U23 arriva con un’identità diversa. Squadra giovane, dinamica, costruita per giocare un calcio rapido e offensivo. Il problema principale resta la gestione delle partite, soprattutto lontano da casa. Il rendimento recente delle due squadre è molto simile, segno di un equilibrio reale. Entrambe hanno faticato a trovare continuità, ma hanno anche dimostrato di poter vincere contro avversari diretti.

Probabili formazioni di Siracusa-Atalanta Under 23 — Il Siracusa dovrebbe affidarsi a Iovino tra i pali, con Lia, Sbraga, Faiello e Pino a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Palermo, Lodi e Candiano, mentre in attacco il tridente formato da Parigini, Sara e Russotto proverà a creare superiorità e occasioni.

L’Atalanta U23 dovrebbe rispondere con Vismara in porta, protetto da Berto, Obric e Plaia. Sulle fasce agiranno Bergonzi e Ghislandi, con Panada e Manzoni in mezzo al campo. Davanti, spazio a Cassa e Mendicino a supporto di Levak.

Siracusa (4-3-3): Iovino; Lia, Sbraga, Faiello, Pino; Palermo, Lodi, Candiano; Parigini, Sara, Russotto.

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Obric, Plaia; Bergonzi, Panada, Manzoni, Ghislandi; Cassa, Mendicino; Levak.