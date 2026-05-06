La 35ª giornata di Liga propone una sfida molto delicata nella corsa salvezza. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 16:15, il Siviglia ospiterà l’Espanyol al Ramón Sánchez-Pizjuán in un confronto che mette in palio punti pesantissimi per il finale di stagione. La classifica resta estremamente corta nella parte bassa e le due squadre sono separate da appena due punti. Il Siviglia occupa attualmente il diciassettesimo posto con 37 punti, mentre l’Espanyol è tredicesimo a quota 39. Un margine minimo che rende questa partita fondamentale soprattutto per gli andalusi, chiamati a dare continuità all’ultimo successo ottenuto contro la Real Sociedad. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SIVIGLIA-ESPANYOL CLICCA SU BET365.

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La squadra di Luis García Plaza arriva infatti da una vittoria importante sia per il morale sia per la classifica. L’1-0 dell’ultimo turno ha permesso al Siviglia di respirare dopo settimane complicate, ma i problemi emersi durante la stagione restano evidenti, soprattutto nella fase difensiva. I biancorossi hanno concesso 55 reti in 34 giornate e continuano ad alternare prestazioni positive ad altre molto fragili.

L’Espanyol invece attraversa un momento più complicato dal punto di vista dei risultati. I catalani non vincono da cinque giornate e nelle ultime uscite hanno mostrato parecchie difficoltà offensive, segnando appena una rete nelle ultime cinque partite di campionato.

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