Il Siviglia e la Real Sociedad si affrontano al Ramón Sánchez Pizjuán in una gara che pesa tantissimo soprattutto per la situazione dei padroni di casa, ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. Gli andalusi sono infatti terzultimi con 34 punti e arrivano a questo appuntamento con la necessità assoluta di tornare a fare risultato dopo una stagione estremamente complicata, in cui la continuità è mancata quasi del tutto. La Real Sociedad, invece, arriva in una posizione di classifica molto più tranquilla, già certa della qualificazione alle prossime competizioni europee grazie al percorso stagionale e alla recente vittoria della Coppa del Re. Guarda ora Siviglia-Real Sociedad GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Siviglia

Il Siviglia di Luis García Plaza arriva alla sfida con un andamento molto altalenante: dopo il successo importante per 2-1 contro l’Atlético Madrid, la squadra ha però subito due sconfitte consecutive in trasferta contro Levante e Osasuna, entrambe arrivate con prestazioni sottotono e con difficoltà evidenti soprattutto in fase difensiva. In casa, però, gli andalusi provano spesso a cambiare volto e restano aggrappati alla spinta del Pizjuán per cercare punti fondamentali nella corsa salvezza, dove ogni partita ormai diventa decisiva.

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Qui Real Sociedad

La Real Sociedad si presenta invece con una situazione più stabile ma non del tutto brillante nell’ultimo periodo. La squadra basca, già tranquilla in classifica al nono posto con 43 punti, ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso: dopo il successo contro il Levante per 2-0, sono arrivati solo due pareggi contro Alavés e Rayo Vallecano e una sconfitta interna contro il Getafe.

Siviglia-Real Sociedad, probabili formazioni

: Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Sanchez, Gudelj, Agoume, Vargas; Romero, Maupay.: Luis García Plaza.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Turrientes, Soler, Barrenetxea; Oskarsson, Oyarzabal. Allenatore: Pellegrino Matarazzo

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