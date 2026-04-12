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I Philadelphia 76ers arrivano a questa ultima gara con la consapevolezza di avere il futuro immediato già scritto nei playoff, ma con ancora diversi scenari aperti per quanto riguarda il piazzamento finale nella Eastern Conference. La squadra ha recentemente interrotto una serie negativa, ritrovando solidità e fiducia grazie a una prestazione convincente contro Indiana.

Qui Bucks

Dall’altra parte, i Milwaukee Bucks stanno vivendo una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. L’eliminazione dalla corsa ai playoff è arrivata da tempo e la squadra si trova ora a dover chiudere una regular season segnata da risultati negativi e continuità mai trovata. Il dato più significativo è proprio il bilancio complessivo, lontano dagli standard a cui la franchigia aveva abituato negli ultimi anni.