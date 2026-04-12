La stagione regolare si chiude con un confronto che racconta due realtà completamente diverse: da una parte i Philadelphia 76ers, già certi della post-season ma ancora in piena lotta per definire la propria posizione in classifica, dall’altra i Milwaukee Bucks, protagonisti di un’annata complicata che si avvia verso una conclusione amara. Guarda ora Sixers-Bucks GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Diretta TV e Streaming
Sixers-Bucks Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV
Sixers-Bucks: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv—
SIXERS BUCKS NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Philadelphia Sixers e Milwaukee Bucks in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:—
Qui Sixers—
I Philadelphia 76ers arrivano a questa ultima gara con la consapevolezza di avere il futuro immediato già scritto nei playoff, ma con ancora diversi scenari aperti per quanto riguarda il piazzamento finale nella Eastern Conference. La squadra ha recentemente interrotto una serie negativa, ritrovando solidità e fiducia grazie a una prestazione convincente contro Indiana.
Il gruppo guidato dalle sue principali stelle continua a mostrare qualità offensive elevate, con un attacco capace di produrre punti in diversi modi e giovani sempre più coinvolti nelle rotazioni, soprattutto in un momento in cui alcune assenze pesano nella gestione complessiva della squadra.
Qui Bucks—
Dall’altra parte, i Milwaukee Bucks stanno vivendo una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. L’eliminazione dalla corsa ai playoff è arrivata da tempo e la squadra si trova ora a dover chiudere una regular season segnata da risultati negativi e continuità mai trovata. Il dato più significativo è proprio il bilancio complessivo, lontano dagli standard a cui la franchigia aveva abituato negli ultimi anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA